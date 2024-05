Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung durch Steinwürfe

Troisdorf (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagmittag (12. Mai) und Montagmittag (13. Mai) eine verspiegelte Scheibe neben dem Eingang des katholischen Pfarrheims an der Blücher Straße in Troisdorf mit Steinwürfen beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu den mutmaßlichen Steinewerfern machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

