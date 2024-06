Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.06.2024: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, OT Fümmelse, Thieder Weg/Nordring, 04.06.24, 16:00 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Kind kam es am 04.06.24, gegen 16 Uhr, in der Ortschaft Fümmelse.

Ein bislang unbekannter männlicher Autofahrer bog vom "Thieder Weg" kommend nach rechts in die Straße "Nordring" ab. Dabei habe er den Tretroller eines 7-jährigen Jungen gestreift, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg an der Ecke "Thieder Weg/Nordring" stand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht am linken Bein.

Nach dem Zusammenstoß habe der Fahrer zunächst kurz angehalten, woraufhin die Beifahrerin ausgestiegen sei und sich nach dem Wohlbefinden des Jungen erkundigt habe.

Anschließend sei sie allerdings wieder in das Fahrzeug gestiegen und der Fahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen gelben Pkw handeln.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Dazu kann die 05331/9330 genutzt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell