POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots) - Am Dienstag den 30.07.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Textilladen in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Frauen aus Grünstadt und Eisenberg. Im Geschäft kam es zwischen den Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten, weshalb die Frauen von Angestellten aus dem Laden verwiesen wurden. Der Auslöser des Streites ist bisher unbekannt. Vor dem Laden ...

mehr