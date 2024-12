Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/ Osten/ Achthöfen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Am Freitag, den 06.12.2024, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 52jähriger aus Wischhafen mit einem Pkw die L 113 in Richtung B 495. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen wasserführenden Graben. Durch die Polizei konnte dann die Ursache für das Unfallgeschehen festgestellt werden, denn auf der Fahrbahn hatte sich eine längere Ölspur befunden. Diese musste zuvor von einem unbekannten Fahrzeug verursacht worden sein. Aufgrund dessen hatte der Verunfallte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er selbst wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An dem von ihm geführten Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30000 Euro geschätzt. Da durch den Verkehrsunfall auch Öl in den wasserführenden Graben gelangt war, waren auch die Feuerwehren aus Althemmoor und Osten mit insgesamt 27 Kameraden sowie ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven vor Ort, um größere Umweltschäden zu verhindern. Der Verursacher der Ölspur, die sich bis zur Ostebrücke der B 495 erstreckte, konnte nicht ermittelt werden.

Hemmoor - Mehrere Verkehrsteilnehmer berauscht unterwegs

Am Freitag, den 06.12.2024, gegen 19:05 Uhr, wurde ein 46jähriger Oberndorfer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten körperliche Merkmale festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch Rauschmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dieses und er wurde zwecks Durchführung einer Blutprobe der hiesigen Dienststelle zugeführt. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw war ihm untersagt worden bis keine Wirkstoffe des konsumierten Betäubungsmittel in seinem Körper vorhanden sind. Zudem wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Am Samstag, den 07.12.2024, wurden um 01:42 Uhr zwei E-Scooterfahrer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte sowohl bei dem 17jährigen Hemmoorer und der 15jährigen Hemmoorerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Die festgestellte Alkoholmenge führt nun dazu, dass gegen beide ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird. E-Scooter dürfen erst dann wieder fahren, wenn sie nüchtern sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell