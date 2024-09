Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Geldautomat gesprengt

Twist (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in einer Volksbankfiliale an der Georgstraße in Twist zur Sprengung eines dortigen Geldautomaten. Die bislang unbekannten Täter verschafften Zutritt zur SB-Filiale der Bank. Anschließend kam es gegen 2.12 Uhr zur Detonation. Der Raum wurde dabei völlig zerstört. Ein in der Wohnung über der Filiale lebender 32-jähriger Anwohner erlitt einen Schock. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Beute machten die Täter nicht, da der Automat bereits seit mehreren Wochen außer Betrieb ist. Sie hinterließen jedoch ein großes Trümmerfeld und verursachten einen erheblichen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell