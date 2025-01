LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Am Donnerstagabend kam ein Motorradfahrer in einer Linkskurve in der Geraer Straße aufgrund Eisglätte zu Fall. Der 20-jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus weiter medizinisch behandelt. Aufgrund der aktuellen Wetterlage kann es vereinzelt zu überfrierender Glätte auf den Straßen kommen. Bitte fahren sie vorsichtig. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

