Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: In Vereinsheim eingebrochen; Soltau: Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht; Heidekreis: Internet- und Telefonbetrüger im Heidekreis aktiv

Heidekreis (ots)

31.01.25 / In Vereinsheim eingebrochen

Wintermoor: Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in das Vereinsheim der Spielgemeinschaft Wintermoor 68 (Vor den Höfen) ein und entwendeten eine kleine Menge Bargeld. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

31.01.25 / Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht

Soltau: Bereits am Dienstag (28.01.2025) kam es gegen 21:30 Uhr am Georges-Lemoine-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 48-jährige Frau fuhr gerade mit ihrem Pedelec in Richtung "Am Alten Stadtgraben" als von der Marktstraße ein Auto in dieselbe Richtung einbog. Die Radfahrerin musste daraufhin stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, da sie der Autofahrer übersah. Die Frau fiel anschließend vom Pedelec und zog sich dabei eine Platzwunde sowie ein Schleudertrauma zu. Das Auto, ein dunkler Kombi, mit dem es keinen Zusammenstoß gab, fuhr weiter. Ein aufmerksamer Passant half der Frau und alarmierte den Rettungsdienst. Die Polizei (Tel. 05191-93800) sucht nun diesen Ersthelfer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Auto machen können.

31.01.25 / Internet- und Telefonbetrüger im Heidekreis aktiv

Heidekreis: In der vergangenen Woche wurden wieder mehrere Strafanzeigen bei der Polizei im Heidekreis erstattet, bei denen Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Betrugsmaschen um ihr Erspartes gebracht wurden. Hierbei verloren die Geschädigten nicht unerhebliche Summen an Geld, bei denen sie vereinzelt hohe fünfstellige Beträge überwiesen. Dabei gaben sich die Betrüger unter anderem als Account-Manager einer Tradingplattform aus und überredeten eine Geschädigte zu mehreren Überweisungen. In einem weiteren Fall stellten die Täter ein hohes Guthaben in Kryptowährung in Aussicht - natürlich nur nach vorheriger Zahlung eines hohen Geldbetrages. Ein Betrüger gab sich sogar als prominenter Tech-Milliardär aus und verleitete eine Dame zur Überweisung einer vierstelligen Geldsumme. Auch vermeintliche Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung versuchten sich zu bereichern. Bei den Opfern handelte es sich ausschließlich um ältere Menschen, die durch geschickte Gesprächsführungen zu den jeweiligen Überweisungen verleitet wurden. Die Täter verwenden in vielen Fällen für ihre Anrufe eine spezielle Technik, die es ermöglicht, eine vorgetäuschte, seriös wirkende Rufnummer (bspw. die einer Behörde) anzeigen zu lassen. Mit immer neuen, teils perfiden Szenarien versuchen die Betrüger so an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte daher nochmals die Bürgerinnen und Bürger warnen:

- Seien Sie bei Anrufen oder E-Mails von Unbekannten immer misstrauisch!

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis!

- Lassen Sie sich am Telefon oder im Internet nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf oder antworten Sie nicht auf entsprechende Nachrichten!

- Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

- Reden Sie mit ihren Angehörigen/Vertrauten über ein vermeintlich lukratives Angebot!

- Warnen Sie ihre Eltern/Großeltern vor diesen Betrugsmaschen!

- Rufen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Polizei an!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell