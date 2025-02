POL-HK: 1. Schneverdingen; Wohnhauseinbruch 2. Bad Fallingbostel; Trunkenheitsfahrt, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeiinspektion Heidekreis

1. Schneverdingen; Wohnhauseinbruch:

Im Buchweizenkamp in Schneverdingen kam es am Samstag, vermutlich in den Abendstunden, zu einem Einbruch. Die Täterschaft gelangte gewaltsam in das Wohnhaus, wurde vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört, und konnte nach der Mitnahme von Bargeld unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise zur Tat, im Zeitraum von 14-22 Uhr, werden an die Polizei Soltau unter 05191-93800 erbeten.

2. Bad Fallingbostel; Trunkenheitsfahrt, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am frühen Sonnabendmorgen kontrollierten Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel einen Opel an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 30-Jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Außerdem räumte er ein kürzlich einen Joint geraucht zu haben. Weitere Überprüfungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Fälschung handeln dürfte. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt.

