FW-AR: Stellvertretende Wehrführer meistern Lehrgang an der Feuerwehrschule NRW

Arnsberg/ Münster Bereits Anfang Oktober diesen Jahres durfte die Feuerwehr Arnsberg sich über die Ernennung der neuen dreiköpfigen Wehrführung freuen. Neben dem hauptamtlichen Leiter Dennis Pingel, wurden Sascha Ricke (Löschzug Neheim) sowie Kai Spiegel (Löschzug Oeventrop) in das Amt der Stellvertreter ernannt (wir berichteten in einer separaten Presseinformation). Nun durften die beiden stellvertretenden Wehrführer den sogenannten F6-Lehrgang am Institut der Feuerwehr NRW (IdF NRW) in Münster besuchen.

Um auf ihre zukünftigen Aufgaben als Wehrleiter der Feuerwehr Arnsberg bestens vorbereitet zu sein, besuchten Spiegel und Ricke am Institut der Feuerwehr NRW, mit Standort Münster, den sogenannten F6-Lehrgang. Dabei steht vor allem das managen und bewältigen von Großschadenslagen als Einsatzleiter, sowie die Personalführung innerhalb der Wehr im Vordergrund. In dem Lehrgang, welcher eine Woche dauerte, wurde aber auch explizit auf die rechtlichen Gegebenheiten rund um die Arbeit als Wehrleiter eingegangen.

In den Genuss einen Lehrgang gemeinsam zu Besuchen kamen Sascha Ricke und Kai Spiegel bereits vor 20 Jahren. Beide begannen damals zeitgleich ihre Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Arnsberg. Die Kameradeninnen und Kameraden der Feuerwehr Arnsberg freuen sich über den bestandenen Lehrgang der Neu-Wehrführer und wünschen nochmals viel Erfolg bei den bevorstehenden Aufgaben.

