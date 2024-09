POL-ME: Unbekannter überfällt Frau im Park - Ratingen - 2409097

Polizei Mettmann

In der Nacht auf Donnerstag (26. September 2024) hat ein unbekannter Mann eine 31-jährige Frau aus Ratingen in einem Park überfallen, zu Boden gestoßen und hierbei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen von Zeuginnen und Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Eine 31-jährige Frau aus Ratingen war gegen 3.10 Uhr zunächst an der Volkardeyer Straße zu Fuß unterwegs. Dort bemerkte sie eigenen Angaben zufolge bereits einen Mann hinter sich, der aus Richtung einer Tankstelle an der Volkardeyer Straße kam. Im Kreuzungsbereich Brandenburger Straße bog sie eigenen Angaben zufolge in die dortige Parkanlage ab.

Plötzlich bemerkte sie, dass der Unbekannte von hinten auf sie zulief. Anschließend riss er sie zu Boden. Die Frau setzte sich vehement gegen den Angreifer zur Wehr, sodass dieser letztlich von ihr abließ und in Richtung des Parkplatzes "Grüner See" flüchtete. Die Ratingerin alarmierte umgehend die Polizei, die im Rahmen ihrer Fahndung jedoch leider keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt - trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze - trug eine helle Jogginghose - trug Sportschuhe der Marke "Nike" mit weißem Markenlogo - roch nach Alkohol - trug Kopfhörer und hörte Musik

Die Ratingerin wurde bei dem Angriff leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist dringend auf der Suche nach Hinweisen von Zeuginnen und Zeugen: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes und seinem Aufenthaltsort machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

