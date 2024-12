Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr und 03:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. Die Unbekannten gelangten über eine Terrassentüre, indem sie diese aufhebelten, in die Wohnung. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten und fanden unter anderem Schmuck, welchen sie entwendeten. Es entstand ein Sach- und Diebstahlsschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

