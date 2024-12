Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gg. 19:20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Audi-Fahrer die Brückenstraße in südliche Richtung. Auf Höhe der Brückenkopfstraße musste dieser an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der dahinterfahrende 22-jährige Opel-Fahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. Sowohl der 56-Jährige Fahrer, als auch dessen 60-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

