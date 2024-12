Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Präventionsaktion "Gelbe Hand" in der Mannheimer Innenstadt erfolgreich

Mannheim (ots)

In der Vorweihnachtszeit füllen sich die Innenstädte mit vielen Menschen, die ihre Weihnachtseinkäufe erledigen oder die Weihnachtsmärkte besuchen. Die vielen Ablenkungen und das entstehende Gedränge nutzen oft auch Taschendiebe.

Am 12.12.2024 führten deshalb Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim die Präventivaktion "Gelbe Hand" durch. Polizisten in Zivilkleidung machen dabei Passantinnen und Passanten auf achtlos getragenen Taschen und Rucksäcke aufmerksam. Sie überreichten dabei einen Flyer in Form einer gelben Hand, welche den potentiellen Zugriff eines Taschendiebs symbolisierte. Darauf stehen hilfreiche Tipps, wie man sich in Zukunft vor möglichen Taschendiebstählen schützen kann

Zu Beginn zeigten sich die Angesprochenen oft überrascht, jedoch wurde den Betroffenen schnell bewusst, dass die Ansprache nur zum Schutz ihres Hab und Guts diente. Sie zeigten sich erleichtert und dankbar, dass sie gewarnt wurden, bevor es zu einem Diebstahl kommen konnte.

Als Schutz gegen Taschendiebe rät die Polizei generell: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten und andere Wertgegenstände wie nötig mit. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Kinderwagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch online im Kriminalpräventions- Flyer "So schützen sie sich vor Taschendieben" unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/325-so-schuetzen-sie-sich-vor-taschendieben/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell