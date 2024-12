Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren gegen Hauswand gefahren - eine Person leicht verletzt

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen prallte ein 71-jähriger Mann beim Rangieren mit seinem Auto gegen eine Hauswand und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Senior rangierte kurz von 10 Uhr mit seinem Citroën vor einem Anwesen in der Alten Sinsheimer Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verwechselte er dabei das Gas- und das Bremspedal. Das Fahrzeug machte einen Satz nach vorne, durchbrach einen Zaun und kam schließlich an der Geäudewand zum Stehen. Dabei zog sich der 71-Jährige leichte Verletzungen zu. Er musste aus seinem Fahrzeug befreit werden, da eine Hecke die Autotür blockierte. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da das Fahrzeug des Mannes stark beschädigt war, musste es abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell