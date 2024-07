Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (13-jähriges Kind)

Mayen (ots)

Am 11.07.2024 gegen 12:42 Uhr befuhr ein 13-Jähriger Junge mit seinem Fahrrad die K93 von Mayen in Richtung Kottenheim. In Höhe des dortigen Industriegebiets, kurz nach der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße, wurde der Junge von einem Pkw überholt, welcher während des Überholvorgangs immer näher in Richtung des Jungen gefahren sein soll. In der Folge stürzte der Junge mit seinem Fahrrad und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw setzte die Fahrt fort ohne sich nach dem Wohlergehen des Jungen zu erkundigen. Zu dem flüchtigen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen höheren Pkw, ähnlich eines SUV, gehandelt haben soll. Dieser soll silberne Felgen gehabt haben und soll dunkel, eventuell braun, gewesen sein. An dieser Stelle wird explizit darauf hingewiesen, dass es durchaus sein kann, dass die Angaben nicht vollständig korrekt sind, da der Junge verständlicherweise unter dem Eindruck des Geschehens stand. Die Polizei Mayen bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall bzw. dem Fahrzeug machen können, sich telefonisch zu melden. Im Bereich der Unfallstelle soll eine Gruppe von Motorradfahrern aus den Niederlanden angehalten haben. Zudem soll dort eine Frau gehalten haben, welche wie folgt beschrieben wurde: -ca. 40-50 Jahre alt -ca. 170cm-175cm groß -dunkle Haare, zu einem Pferdeschwanz gebunden. Diese Frau soll sich mit einem höheren silbernen Pkw entfernt haben, nachdem eine andere Ersthelferin an der Unfallörtlichkeit anhielt. Die beschriebene Frau wird ebenfalls gebeten telefonisch Kontakt zur hiesigen Dienststelle aufzunehmen.

