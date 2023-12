POL-BOR: Gescher - BMW angefahren

Borken-Gemen (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Achter de Waake; Tatzeit: 08.12.2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr; Untersuchungshaft angeordnet hat ein Richter des Amtsgerichts in Coesfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag für einen 19-jährigen Borkener. Der Mann wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er sich in einer Garage an der Straße Achter de Waake ...

