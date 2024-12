Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Baiertal/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto macht sich an Tankstelle selbstständig und prallt gegen Hauswand

Baiertal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 90-Jährige fuhr am Donnerstag mit ihrem Daimler-Benz an eine Tankstelle in der Schatthäuser Straße. Kurz nachdem sie gegen 13 Uhr ausgestiegen war, um zu tanken, machte sich das Auto aus bislang noch unbekannter Ursache selbstständig. Mit noch geöffneter Fahrradtür rollte das führerlose Fahrzeug vom Gelände der Tankstelle, überquerte die Fahrbahn der Schatthäuser Straße und stieß schließlich gegen eine Hauswand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand aber kein Schaden an der Fassade. In dem Versuch ihr Fahrzeug wieder einzuholen, lief die Seniorin zunächst ihrem Auto hinterher, kam dann aber zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen.

