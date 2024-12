Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ L 3408/ Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung Birkenauer Talstraße nach Unfall - PM Nr.2 - keine verletzten Personen

Weinheim/ L 3408/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Freitagvormittag um 09:50 Uhr kam es auf der Birkenauer Talstraße auf Höhe Fuchs'sche Mühle zu einem Unfall, weshalb diese in beide Fahrtrichtungen während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden musste. Zeitweise musste der Verkehr aus beiden Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Sperrung konnte gegen 11:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Ein 41-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Birkenauer Talstraße aus Weinheim kommend in Fahrtrichtung Birkenau und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einem Opel. Durch den Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile, die wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurden und dieses beschädigten.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Opel fuhr der VW-Fahrer an einem Smart vorbei und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. Hiernach hielt der 41-Jährige an, verließ sein Fahrzeug und wurde verbal ausfällig gegenüber den beteiligten Verkehrsteilnehmern sowie den hinzukommenden Polizeikräften. Während der Unfallaufnahme entfernte sich der 41-jährige VW-Fahrer plötzlich unerlaubt von der Unfallstelle, entledigte sich teilweise seiner Kleidung und versuchte, über den Fluß Weschnitz in Richtung Birkenau zu flüchten. Der Flüchtige konnte letztlich von Polizeikräften nahe des Birkenauer Bahnhofs vorläufig festgenommen werden, nachdem der 41-Jährige zuvor auf einen Pritschenwagen aufgesprungen und sich unbemerkt bis nach Birkenau fahren ließ. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, sodass er im weiteren Verlauf in eine psychische Einrichtung gebracht worden ist.

Die Opel-Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, machte aber im Nachgang keine Verletzungen geltend, so dass glücklicherweise keiner der beteiligten Personen bei dem Unfall verletzt worden ist. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

