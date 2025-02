POL-HI: Zeugenaufruf zu Graffiti in Wendhausen

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 06.02.2025, in der Zeit zwischen 18:00-19:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Bahnhof zu einem versuchten Einbruch in/aus Pkw. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden bei einem weißen Mercedes-Benz zwei Seitenfenster eingeschlagen / beschädigt und anschließend das Fach der Mittelkonsole durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der Schaden an den beiden Seitenfenstern wird auf ca. ...

