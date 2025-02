Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Trickdiebe gaben sich Donnerstagmittag (06.02.2025) gegenüber zwei älteren Frauen aus Hildesheim als angebliche Wasserwerker aus. In einem Fall gelang es ihnen, sich so Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen und Geld sowie Schmuck zu entwenden.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten es die Täter gegen 12:30 Uhr bei einer Bewohnerin in der Goslarschen Straße. Ein Mann klingelte bei der Frau, stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor und wollte ins Haus gelassen werden, da das Wasser abgestellt werden müsse. Ein Anruf beim Energieversorger durch eine Angehörige der Seniorin ergab jedoch, dass dies nicht stimmte. Aufgrund dessen blieb die Tür zu und der Fremde entfernte sich.

Der Mann wurde als 30 - 40 Jahre alt beschrieben. Er soll schwarze Haare und einen Vollbart haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einem Cappy. Er wurde mutmaßlich von zwei weiteren Männern begleitet.

Gegen 12:40 Uhr wurden zwei Männer bei einer älteren Dame in der Goebenstraße vorstellig und gaben an, dass sie aufgrund eines Wasserohrbruchs in die Wohnung müssten. Einer von ihnen suchte anschließend zusammen mit der Frau deren Badezimmer auf, wo die Seniorin in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt wurde. Kurze Zeit später verschwanden die Männer wieder. Die Seniorin bemerkte anschließend das Fehlen von Geld und mehrerer Schmuckstücke.

Vorliegenden Informationen zufolge soll einer der Männer ca. 35 - 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und dick sein. Er soll eine Stirnglatze haben und akzentfreies Hochdeutsch sprechen. Bekleidet war er mit einer kurzen dunklen Jacke und einer Jeanshose. Zum zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er schlank und älter als der andere Mann sein soll.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zwischen den Taten nicht auszuschließen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell