Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeuge nach Unfallflucht gesucht (Heppenheim)

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum von Montag (02.09.) um 22:15 Uhr bis Dienstag (03.09.) um 07:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zwengerstraße in 64646 Heppenheim einen geparkten grauen Mazda am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

