Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Wildberg (ots)

Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Freitagmittag auf der Landstraße 357 bei Wildberg zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 35-jähriger Skoda-Fahrer gegen 13:14 Uhr auf der Landstraße 357 von Wildberg in Richtung Gültlingen unterwegs, als er kurz nach der Abzweigung nach Sulz am Eck zwei vor ihm fahrende Autos und einen Langholz-Lkw überholen wollte. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 60-jährigen VW-Fahrer, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw kam. Durch den Unfall wurde der Skoda-Fahrer laut bisherigen Informationen schwer und der VW-Fahrer leicht verletzt. Der Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Den VW-Fahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 32.000 Euro. Die Landstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 16:15 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, allen voran den bislang unbekannten Fahrzeugführer des Langholz-Lkws, sich unter der Rufnummer 07441- 5360 zu melden.

