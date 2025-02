Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erfolgreicher Ladendiebstahl kann im letzten Moment noch von einer Mitarbeiterin verhindert werden - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am Freitagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, kam es im ALDI Markt Bad Salzdetfurth, Bodenburger Straße, zu einem Ladendiebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten eine männliche und eine weibliche Person den Markt. Die beiden unbekannten Täter befüllten zwei Einkaufswagen mit Lebensmitteln und diversen weiteren Artikeln. In einem unbeachteten Moment flüchteten beide Personen mit den gefüllten Einkaufswagen über den Ausgang in Rtg. Parkplatz. Dieses wurde von einer gerade in den Markt gehenden Kundin beobachtet, welche direkt eine Mitarbeiterin über ihre Feststellung in Kenntnis setzte. Die Mitarbeiterin reagierte sofort und nahm fußläufig die Verfolgung auf. Der männliche Täter verlor auf der Flucht die Kontrolle über den Einkaufswagen, welcher im Bereich der Parkplatzzufahrt umkippte. Die Waren verteilten sich daraufhin teilweise auf der Fahrbahn der Bodenburger Straße. Die Mitarbeiterin kümmerte sich nun zunächst um die Gegenstände auf der Fahrbahn, wodurch dem bzw. beiden Tätern schließlich die Flucht gelang. Der zweite Einkaufwagen wurde von der weiblichen Täterin im Bereich der äußeren Sitzgelegenheiten des Netto Marktes zurückgelassen. Aufgrund von Zeugenangaben steht fest, dass die Täter im Anschluss mit einem vermutlich silbernen Pkw vom Parkplatz Bereich Netto gefahren und dann in Rtg. Altstadt geflüchtet sind. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht insbesondere weitere Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können. Der Warenwert aller Gegenstände betrug rund 1100 Euro. Auch wenn alle Artikel vor Ort verblieben sind, wurde eine Vielzahl von Gegenständen beschädigt. Der hierdurch entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

