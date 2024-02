POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Beeck (ots) - Am Samstagabend (17. Februar) warf eine maskierte Person gegen 20.35 Uhr in der Straße Am Ring die Scheibe der Terrassentür eines Hauses ein. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Nach ersten Erkenntnissen machte der Täter jedoch keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr