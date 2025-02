Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Unfallflucht geklärt

Zeugenhinweise haben am Dienstagmittag zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht geführt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-jähriger Lastwagenfahrer gegen 11:50 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Hurststraße abgebogen sein. Laut der Schilderung von Zeugen soll er beim Abbiegevorgang einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter gestreift und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte das mutmaßliche Verursacherfahrzeug auf einer Raststätte in Bruchsal von Karlsruher Polizeibeamten angetroffen werden. Den 61-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

