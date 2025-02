POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruchdiebstahl

Baden-Baden, Steinbach (ots) - Ein Wohnanwesen in der Sommerstraße ist am Mittwoch Ziel eines Einbrechers gewesen. Der oder die Unbekannten sind zwischen 16:25 Uhr und 23 Uhr durch eine aufhebelte Balkontür in das Haus gelangt und haben dort eine Vielzahl an Schubladen, Kommoden und Schränke durchwühlt. Mit der Beute, darunter Bargeld und Schmuck, sind die Eindringlinge verschwunden. Die Beamten des ...

