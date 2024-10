Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat von Bewohnerin überrascht

Landkreis Rostock/ Broderstorf (ots)

Am 14.10.2024 befanden sich Sanitzer Polizeibeamte in Broderstorf im Einsatz, nachdem sich hier zuvor ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignet haben soll.

Wie den Angaben aus dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren zu entnehmen ist, seien zwei bislang unbekannte Täter noch während der Tat, etwa 10:40 Uhr, durch die Bewohnerin des Hauses überrascht worden, als diese durch die hauseigene Garage in den Wohnbereich kam. Wie die Frau mitteilte, seien die zwei ihr unbekannten Täter vor Schreck durch die vermeintlich zuvor gewaltsam geöffnete Terassentür geflohen. Hierbei sei die Geschädigte von einem der Täter gestoßen worden, wodurch die Frau gestürzt sei und sich am Fuß verletzte.

Einen der Täter beschrieb die Frau als ca. 1,70m groß. Der Mann sei zudem mit einer grau-blauen Jacke sowie einer Wintermütze bekleidet gewesen. Weitere Angaben zu den flüchtigen Tätern liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Nach einer ersten Begutachtung hätten die Täter Bargeld, Schmuck sowie ein historisches Taschenmesser entwendet. Der Stehlschaden wird nach Angaben der Geschädigten mit etwa 5.300 Euro beziffert.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren, die im Nachhinein ausgewertet werden. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt nun der Kriminalpolizei in Sanitz.

