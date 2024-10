Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht nach Zeugen - Graffitischmierereien in Neukloster

Neukloster (ots)

Nachdem Unbekannte im Zeitraum vom zurückliegenden Freitagabend zu Samstagmorgen (12. Okt.) in Neukloster mehrere Sachbeschädigungen durch verfassungsfeindliche Graffiti verursacht haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden im Verlauf der Nacht von Freitag auf Samstag durch den oder die unbekannten Täter sieben verfassungsfeindliche Graffiti und weitere Schmierereien unter anderem an der dortigen Grundschule, einer Sporthalle, an Fahrzeugen sowie an Wohnhäusern im Bereich "Am Sonnenberg" aufgebracht. Die Beseitigung der Schmierereien wurde umgehend nach der Feststellung veranlasst.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

