POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 3 Promille auf Ape unterwegs

Wiesloch (ots) - Feuerwehr und Polizei sind derzeit bei einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzinger Straße eingesetzt. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Bislang sind keine Verletzten zu verzeichnen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim PvD Adrian Rehberger Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

mehr