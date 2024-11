Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: JuFo-Weihnachtsfeier: Ein gelungener Jahresabschluss

Bild-Infos

Download

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag versammelten sich die Jugendsprecher aus dem Landkreis Oldenburg zur neu eingeführten Weihnachtsfeier. Um 13 Uhr trafen sie sich in Prinzhöfte, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen.

Den Auftakt machte ein unterhaltsames Kennenlernspiel: "Partner finden in der Disco". Dabei erhielt jeder Teilnehmer eine Karte mit einem Begriff, wie "Salz" oder "Pfeffer". Sobald die Musik stoppte, begann die Suche. Schon nach kurzer Zeit herrschte eine lockere Atmosphäre, und die Stimmung war ausgezeichnet.

Nach einer kurzen Besprechung startete das eigentliche Programm. In Kleingruppen ging es auf eine 3,5 Kilometer lange Strecke mit sechs abwechslungsreichen Stationen. Hier warteten spannende Aufgaben auf die Jugendsprecher: von Tasten und Erraten versteckter Gegenstände über den Bau eines stabilen Turms bis hin zum Transport eines Verteilers mit Schläuchen über eine vorgegebene Strecke. Auch Geschicklichkeit war gefragt, beispielsweise beim Transportieren von Gummibärchen mit Stäbchen in eine andere Schüssel. Mit Kreativität und Teamgeist meisterten die Gruppen die Herausforderungen - und fanden dabei sogar einige clevere Tricks. Am Ende sicherte sich das Team "Feuerwehrprofis" den ersten Platz.

Zurück im Feuerwehrhaus war Zeit, sich aufzuwärmen und neue Energie zu tanken. Zur Stärkung gab es Hotdogs, die von allen begeistert angenommen wurden.

Der Abend klang mit kreativen Aktivitäten aus: Die Jugendlichen konnten Tassen bemalen oder Lebkuchenhäuser gestalten. Die Freude und der Spaß standen dabei im Mittelpunkt, und alle hatten sichtlich Vergnügen. Auch der Kreisjugendfeuerwehrwart nahm aktiv teil und genoss die Gemeinschaft mit den Jugendlichen. Selbstverständlich wurde der Abend mit Gruppenfotos festgehalten.

Gegen 19 Uhr endete die Weihnachtsfeier. Der Kreisjugendfeuerwehrwart bedankte sich herzlich bei der Feuerwehr Prinzhöfte für die großartige Organisation. Das Essen war hervorragend, und die Stimmung spitze - ein gelungener Start für eine neue Tradition.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell