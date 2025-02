Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: 18-Jährigen geschlagen und bestohlen/Vier Tatverdächtige ermittelt

Erbach (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann wurde bereits am Abend des 17. Februar in der Werner-von Siemens-Straße, im Bereich des Mümlingtal-Radwegs, von vier Männern geschlagen und seines Geldes bestohlen. Der 18-Jährige zog sich bei dem Angriff eine Verletzung an der Hand zu und suchte anschließend einen Arzt auf. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort. Der 18-Jährige wendete sich erst einige Tage später an die Polizei.

Im Rahmen der daraufhin unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen der Erbacher Kriminalpolizei erhärtete sich rasch ein Tatverdacht gegen vier Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Im Rahmen von Durchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten Tatkleidung und Mobiltelefone bei ihnen sicher. Die vier Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes zu verantworten haben.

