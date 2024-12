Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am heutigen Freitagvormittag, 13.12.2024, kurz nach 10:30 Uhr ereignete sich in der Breitenfeldstraße in Kenzingen auf Höhe des dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin.

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr die 85-Jährige mit ihrem Fahrrad die Breitenfeldstraße vom Kreisverkehr her kommend, als sie von einem möglicherweise grauen SUV überholt wurde. Die Frau stieß anschließend aus noch unbekannter Ursache an einen am Straßenrand geparkten Lastwagen, stürzte und geriet unter ein entgegenkommendes Fahrzeug. Hierbei erlitt die Seniorin lebensgefährliche Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Die Frau verstarb noch am späten Freitagnachmittag an den Folgen des Unfalls.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Außerdem wird der Fahrzeugführer, welcher die Fahrradfahrerin vor dem Unfall überholt haben soll, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

