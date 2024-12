Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 11.12.2024, kam es im Zeitraum zwischen 16:50-17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem überdachten Kundenparkplatz eines Supermarktes in der St. Georgener Straße in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand kehrte die Geschädigte nach ca. 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurück, welches sie zuvor auf dem oben genannten Parkplatz abgestellt hatte. Dort stellte sie frische Unfallspuren an der Rückseite ihres Wagens fest, welche vermutlich von einem anderen Verkehrsteilnehmenden beim Ausparken verursacht wurden. Das vermeintliche Unfallfahrzeug befand sich nicht mehr vor Ort.

Der Höhe des entstandenen Sachschadens am Fahrzeug der Geschädigten ist derzeit noch unklar. Ob es zu Beschädigungen am Wagen des Unfallverursachers kam ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

