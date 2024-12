Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 12.12.2024, gegen 22:30 Uhr meldete ein Zeuge zwei zunächst unbekannte Personen, welche die Schnewlinbrücke in der Eschholzstraße in Freiburg mit Farbe besprühen würden.

Bei einer umgehenden Überprüfung der Örtlichkeit durch zwei Polizei-Streifen konnten zunächst keine Personen mehr angetroffen werden. Kurz darauf gelang es jedoch einer an der Fahndung beteiligten Streife der Bundespolizei, eine 19-Jährige an der Ochsenbrücke auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Eine weiterer Tatverdächtiger flüchtete zunächst in die Haslacher Straße und konnte dort nach kurzer Verfolgung ebenfalls durch Kräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd vorläufig festgenommen werden. Bei dem 20-Jährigen wurden unter anderem mehrere Farbspray-Dosen sichergestellt.

Der Höhe des entstandenen Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat gegen beide Tatverdächtige ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

