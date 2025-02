Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher scheitert an Fensterscheibe

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum von 11.30 bis 14.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter am Montag (24.2.) gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Landstraße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in das Haus zu verschaffen und scheiterten hieran. Im Anschluss suchte sie ohne Beute das Weite.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

