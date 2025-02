Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Diebe nehmen Zigarettenautomat ins Visier

Wer hat etwas bemerkt?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Durch bislang unbekannte Diebe wurde am vergangenen Donnerstag (20.2.) gegen 5 Uhr ein kompletter Zigarettenautomat entwendet. Dieser befand sich in einem Kiosk in der Alte Bergstraße. Die Männer rissen nach derzeitigem Ermittlungsstand den Automaten gewaltsam von der Wand und transportierten diesen mit einem weißen Transporter vom Tatort und suchten in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

