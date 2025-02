POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.02.2025

Goslar (ots) - Am Freitagabend drohte ein anonymer Anrufer bei der Polizei eine Gewalttat an. Gegen 21.40 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann die Polizei in Goslar angerufen und angedroht, in Kürze am Bahnhof Menschen anzugreifen. Obwohl eine Gefahrenbewertung eine akute Gefährdung der öffentlichen Sicherheit als gering erscheinen ließ, wurde vor dem Hintergrund ...

