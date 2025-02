Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.02.2025

Goslar (ots)

Am Freitagabend drohte ein anonymer Anrufer bei der Polizei eine Gewalttat an.

Gegen 21.40 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann die Polizei in Goslar angerufen und angedroht, in Kürze am Bahnhof Menschen anzugreifen.

Obwohl eine Gefahrenbewertung eine akute Gefährdung der öffentlichen Sicherheit als gering erscheinen ließ, wurde vor dem Hintergrund der aktuell bundesweit abstrakten Gefahrenlage umgehend eine größere Anzahl an Kräften als Teil bewährter polizeilicher Einsatzkonzepte am Goslarer Bahnhof zusammengezogen.

Die vor Ort durchgeführten polizeilichen Maßnahmen bestätigten die Gefahrenbewertung, so dass der Einsatz gegen 1 Uhr beendet wurde. Verdächtige Personen wurden nicht angetroffen.

Die Kripo Goslar führt gegen den anonymen Anrufer ein Ermittlungsverfahren wegen öffentlicher Androhung von Straftaten.

