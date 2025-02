POL-GS: Sperrung der B6 nach Verkehrsunfall aufgehoben

Goslar (ots) - Seesen Am 10.02.2025 kam es zwischen 09:00 - 09:30 Uhr in Seesen in der Danziger Straße und im Schäfereiweg zu zwei Trickdiebstählen. Eine unbekannte männliche Person habe sich an der Haustür als Wasserwerker ausgegeben, der die Wasseruhr ablesen wolle. Der 90jährige und die 87jährige Geschädigten gewährten der Person den Zutritt zur Wohnung. Wenige Augenblicke später verschwand die Person wieder. ...

