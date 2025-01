Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Sonntag, am 26.01.2025, gegen 01:00 Uhr, kontrollierte die Polizei Geestland einen 46-jährigen Langener, der mit seinem weißen Transporter, Daimler-Benz, die Sieverner Straße, in 27607 Geestland, OT Langen, befuhr. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 46-jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit mehr als 0,80 Promille bestätigte dies. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches ein Bußgeld von mindestens 500 Euro nach sich zieht, eingeleitet.

+++++

Stadt Cuxhaven - Mit über 2 Promille durch Cuxhaven

Am Sonntag, den 26.01.2025, gegen 04:00 Uhr, kontrollierte die Polizei eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Cuxhaven, welche zuvor in unsicherer Art und Weise mit ihrem grauen Hyundai den Elfenweg in 27474 Cuxhaven befuhr. Der Grund für ihre Fahrweise dürfte an ihrem abendlichen Alkoholkonsum gelegen haben. Ein Alkoholtest ergab bei der 45-jährigen einen Wert von über zwei Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Den Führerschein stellten die Beamten noch vor Ort sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell