Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Weiterer Einschleichdiebstahl - Tatort in Langen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Dienstag (21.01.2025)berichtet wir von zwei Einbrüchen beziehungsweise Diebstählen aus Einfamilienhäusern in Dorum und Bad Bederkesa, welche sich am vergangenen Freitag ereignet hatten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5953950

In beiden Fällen hatte eine bislang unbekannte Frau die ältere Anwohnerin abgelenkt, sodass eine weitere unbekannte Person ins Haus eindringen und dort Bargeld entwenden konnte.

Am Dienstagnachmittag kam es zu einer weiteren Tat, welche möglicherweise in direktem Zusammenhang steht. Gegen 16:30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau bei einer 89-jährigen Frau aus dem Alten Postweg Ost in Langen und gab an, dass Kinder im Garten randaliert hätten. Nach dem Gespräch stellte die Anwohnerin fest, dass der Haustürschlüssel entwendet worden war.

Zeugen werden auch in diesem Fall gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell