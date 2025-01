Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Otterndorf - 10-jähriges Kind mit Tretroller leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Großen Ortsstraße in Otterndorf.

Ein 10-jähriger Junge wollte mit seinem Tretroller den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Fröbelweg überqueren.

Ein 77-jähriger Ihlienworther schätzte augenscheinlich die eigene Geschwindigkeit mit seinem PKW falsch ein kollidierte mit dem Jungen. Möglicherweise hatte er den Jungen auch aufgrund von körperlichen Mängeln nicht oder zu spät wahrgenommen.

Obwohl zu einem starken Zusammenstoß kam, wurde der Junge, vermutlich auch, weil er einen Schutzhelm trug, nicht schwerer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

