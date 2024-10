POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter Fahrzeuglenker stößt gegen ein Gebäude - Verursacher gesucht

Freiburg (ots) - Bei einem Brand in der Ensisheimer Straße in Freiburg am Montag, 28.10.2024, ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Eine Zeugin hatte das Feuer am Außenbereich des Mehrfamilienhauses gegen 3 Uhr entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte gelöscht ...

mehr