POL-FR: Freiburg-Haslach: Mehrere Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29./30.10.2024, zw. 23:50 und 00:30 Uhr, hat sich in Laufenburg und Luttingen ein Unbekannter an mehreren Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 23:50 Uhr wurde in der Waldshuter Straße in Laufenburg ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er sich an einem Zigarettenautomaten zu ...

mehr