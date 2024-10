Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unbekannter Automatenaufbrecher - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29./30.10.2024, zw. 23:50 und 00:30 Uhr, hat sich in Laufenburg und Luttingen ein Unbekannter an mehreren Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 23:50 Uhr wurde in der Waldshuter Straße in Laufenburg ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Offensichtlich hatte er versucht, den Automaten aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Der männliche Unbekannte flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Ostbahnhof Laufenburg. Kurze darauf, am Mittwoch, 30.10.2024, gegen 00:30 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass in der Luttinger Straße in Laufenburg-Luttingen eine männliche Person versuche, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei nahm auch hier sofort die Ermittlungen auf. Der Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden. In beiden Fällen entstand lediglich Sachschaden an den Automaten in Gesamthöhe von etwa 600 Euro. Folgende Personenbeschreibung zum Unbekannten liegt vor: männlich, ca. 180 cm, schlank, bekleidet mit weißen Schuhen, dunkelgrünes Oberteil mit Kapuze, blaue Hose. Der Polizeiposten Laufenburg bittet um Hinweise unter 07763 9288-0 zu den üblichen Öffnungszeiten. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

