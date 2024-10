Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg/Burkheim: Freistehender Geldausgabeautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum 30.10.2024, gegen 3.15 Uhr hatten Unbekannte einen freistehenden Geldausgabeautomaten in der Landstraße in Vogtsburg am Kaiserstuhl gesprengt. Kurz nach der Explosion sind offenbar zwei Personen auf einem Motorrad in Richtung Jechtingen geflüchtet.

Der Geldautomat wurde durch die Wucht der Explosion nahezu vollständig zerstört. Auch benachbart geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Ob die Täterschaft Diebesgut erbeuten konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell