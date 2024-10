POL-FR: Emmendingen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht zum 30.10.2024 wurde in der Fehrenbachallee in Freiburg in das Rathaus am Stühlinger eingebrochen. Unbekannte Täterschaft hatte sich Zugang ins Gebäudeinnere verschafft und dort verschiedene Räume aufgebrochen. Hierbei wurde auch ein Tresor und ein im Vorraum des Rathauses befindlicher Geldausgabeautomat aufgehebelt. Die Täterschaft, bei denen es sich um mehrere Personen gehandelt haben ...

mehr