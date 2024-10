Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall nach vermeintlichen Rotlichtverstoß

zwei Leichtverletzte

90.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 316 / Einmündung Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 90.000 Euro. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 316 von Degerfelden kommend und wollte an der Einmündung zur Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte geradeaus in Richtung Rheinfelden fahren. Dabei soll er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet haben. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Pkw-Fahrerin, welche an der Autobahnanschlussstelle nach links in Richtung Schweizer Grenze abbiegen wollte. Der 45-jährige Pkw-Fahrer sowie die 40-jährige Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

