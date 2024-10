POL-FR: Titisee-Neustadt: Vandalismus im Kurpark Neustadt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 12:00 Uhr, ist es in Kadelburg auf der Ortsdurchfahrt/L 161 zu einem Streifvorgang eines Lkw mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. Ein weiteres Auto wird dabei beschädigt. Der 64jährige Lkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Kadelburg in Richtung Tiengen. Hierbei streift er mit einem seitlich herausragenden ...

mehr