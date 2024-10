POL-FR: Teningen: Beschädigungen an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 26.10.2024, 03.00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 17.30 Uhr, brach ein Unbekannter zwei beim Flughafen in Herten abgestellte Wohnwagen auf. Aus einem Wohnwagen wurden Alkoholika, Süßigkeiten sowie ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

